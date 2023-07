Eerste bussen met Nederlandse toeristen uit Italië op weg naar huis

Diepste verlangen Daphne en Teun is een gezin te stichten, maar Nederland­se wet zit hen in de weg

Daphne van der Beek (25) leeft een jeugd zoals ieder ander meisje. Naar school, het uitgaansleven ontdekken, fanatiek sporten. Maar waar vriendinnen in de puberteit ongesteld worden, gebeurt er bij haar niets. Een zeldzaam syndroom wordt ontdekt en ze kan nooit zwanger worden. Tóch wil ze dolgraag met haar vriend Teun in de Wal (26) een gezin. Ze belanden in een emotionele, vooral juridische zoektocht vol regels. ,,Het voelt alsof je gestraft wordt.”