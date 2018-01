Eerste controle in Zwolle: Afgestudeerd? Dan je kamer uit!

Kamerverhuurder SSH houdt in Zwolle voor het eerst een controle van ‘campuscontracten’. Daarin hebben huurders zich verplicht hun studentenkamer te verlaten als ze afgestudeerd zijn. Niet iedereen doet dat, terwijl de druk op de markt groot is. ,,We hebben meestal zo’n 180 aanvragen voor één kamer”.

Stichting Studenten Huisvesting heeft bewoners van de locaties Talentplein en Veemarkt in Zwolle laten weten dat ze moeten kunnen aantonen dat ze nog studeren. Doen ze dat niet, dan moeten ze binnen een jaar verhuisd zijn. ,,Talentenplein bestaat nu zo'n vier jaar en het is voor het eerst dat we zo'n controle houden. Het is de bedoeling dat elk jaar te gaan doen", zegt Richard Goldsweer, manager van SSH Zwolle.

Drie jaar wachten

,,We merken dat, ondanks de landelijke tendens om langer bij je ouders thuis te blijven wonen, de wachttijd voor een woning bij ons enorm is opgelopen. Als je bij ons een studio wilt gaan huren, moet je rekening houden met een inschrijftermijn van 3 tot 3,5 jaar. Dan heb je er dus alleen aan het eind van je studie wat aan. En daar willen we wat aan doen."

Hoewel Goldsweer geen exacte cijfers heeft, is volgens hem sprake van een behoorlijk kamertekort in Zwolle in met name de goedkope sector. ,,Het is hier niet zo dramatisch als in Utrecht of Amsterdam. Maar als een van de 350 wooneenheden in Talentenplein vrijkomt, dan hebben we daarvoor zó 180 reacties binnen."

SSH heeft de bewoners van de complexen aan Talentenplein en Veemarkt per brief gewezen op de verplichting die ze tegelijk met het huurcontract zijn aangegaan. De manager heeft geen zicht op hoeveel effect deze brief zal hebben.

Rechter

,,We gaan ervan uit dat het overgrote deel van de bewoners ook nog daadwerkelijk studeert. Maar we weten ook dat er mensen zijn die niet zo'n haast hebben om weg te gaan, omdat ze het een hele mooie plek vinden om te blijven wonen."

In het 'campuscontract' staat dat een huurder na het afstuderen nog een jaar de tijd heeft om andere woonruimte te vinden. En wat dan als dat niet gebeurt? ,,In het uiterste geval kunnen we dwang via de rechter uitoefenen en wordt de woning ontruimd, maar daar zullen we het niet snel op aan laten komen. We hebben veel ervaring met campuscontracten in Utrecht en daar is het nooit zover gekomen".