Eerste editie 038 Digital: Zwollenaren delen kennis over marketing

Apeldoorn heeft er één, Deventer heeft er één, Groningen heeft er één, maar in Zwolle was er niks. Binnenkort wordt voor het eerst in Zwolle een marketingevenement gehouden voor en door marketeers. ,,Ik miste de kennisdeling die er in Groningen wél was.’’

Marketeers Martijn Hoving, Martijn Koetsier, Dennis Akkerman en Bouke Vlierhuis organiseren het initiatief ‘038 Digital’. De eerste editie op 26 februari is uitverkocht. Vijf vragen aan Martijn Hoving, één van de organisatoren.

Wat is 038 Digital?

,, Een event dat elk kwartaal gehouden gaat worden en bedoeld is voor marketeers, maar ook voor mensen die een bedrijf opzetten en hulp willen bij marketingkwesties.’’

Waarom organiseren jullie dit evenement?

,,Er zitten in Zwolle bedrijven al Wehkamp en Kaartje to Go, maar er zijn ook veel freelancers in de marketing. Die hebben een schat aan kennis in huis, die kennis willen wij graag delen. Afgelopen jaar zaten we met die AVG. In zo’n geval zou je een advocaat kunnen vragen om te spreken tijdens een event, zo los je gezamenlijk een probleem op.’’

Gebeurt dat nog niet in Zwolle?

,,Nee, ik heb in Groningen gewoond en gewerkt. Daar gebeurt dat wel. Jarenlang wordt daar al de SMC050 gehouden in het Martiniplaza. Daar haalde ik veel inspiratie uit. Dat samen optrekken miste ik in Zwolle heel sterk.’’

Wat gaan jullie precies doen?

,,We gaan elk kwartaal een evenement organiseren in Hedon. Elke editie heeft een thema en het thema volgende week is start-up. We hebben elke keer een nationale en een lokale spreker. Dit keer zijn dat de landelijke stomerij Dobbi en Tradecast. Dat is een videstreamingdienst in Zwolle.’’

En aan het eind een borrel?

,,Yes, die krijg je er gratis bij. Dat onderdeel is best belangrijk. Als je een netwerkevent houdt, dan gebeurt dat netwerken vaak het meest tijdens de borrel. Als is netwerken trouwens een enorm jeukwoord, haha!’’