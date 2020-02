Eerste editie Groots Zwolle: ‘We gaan er een succes van maken’

Dit is de oorzaak van de haperende straatver­lich­ting in Overijssel (en een oplossing is er nog niet)

15:45 Er is nog geen oplossing gevonden voor de haperende straatverlichting in delen van Overijssel. Sinds zaterdag gaan lantaarnpalen in onder meer Zwolle en Deventer ’s avonds niet aan en blijven ze overdag branden.