Eerste elektrische vuilniswagen voor de ROVA is landelijke primeur. Maar misschien is ie wel té stil

Meningen van ouderen via symposium in Zwolle naar ministerie: ‘Zo heeft het laten horen van je stem echt zin’

16:30 Ouderen die in gesprek gaan met zorgprofessionals en de uitkomsten daarvan met het ministerie delen. Over wonen, medische hulp en andere zaken die ouderen aangaan. Dat is het idee achter symposium ‘OUD, je kunt het zomaar zijn!’ dat vrijdag voor het eerst in het provinciehuis van Overijssel in Zwolle gehouden wordt.