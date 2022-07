Eerste huis voor gescheiden ouders geopend in Zwolle: ‘Willen geen boze exen voor de deur zien’

Ervarings­des­kun­di­gen uit Zwolle weten alles van de parings­dans bij een date

Jesse en Sazan van Woerden stapten in verschillende datingvalkuilen, voor ze in elkaar de perfecte match vonden. Nu helpen ze als datingcoaches anderen om deze valkuilen te omzeilen. Naar hun hulp is veel vraag. Maar openlijk toegeven dat je naar een datingcoach gaat, blijkt nog een groot taboe.

6 juli