Eerste Jungheimer Café in Zwolle, voor jonge mensen met alzheimer: ‘Ik gun het iedereen om contact te hebben’

Gerdien Wubbeling en Janneke Kramer zitten in de werkgroep die het café heeft opgericht. Wubbeling als coördinator netwerk Dementie IJssel- en Vechtstromen en Kramer als projectleider van ZwolleDoet! Daar zet zij zich in voor Zwolle als dementievriendelijke stad. Samen geven ze uitleg over het eerste Jungheimer Café in Zwolle, dat vooral ook bedoeld is voor mensen uit de wijde regio.