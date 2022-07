Eerste kunstexpositie van De Dakloze Theologen in Zwolle

Met video Hoort ze ‘kind vermist’ dan schiet Jontsy meteen in de actiestand: ‘Helpen zit ons in het bloed bij de Reddings­bri­ga­de’

Ze is tenger en klein van stuk, maar vergis je niet: Jontsy Lootens (25) is een ervaren lifeguard en met behulp van haar rescueboard kan ze een volwassen drenkeling in veiligheid brengen. Niet dat de gedreven vrijwilligster van de Reddingsbrigade Zwolle dat ooit heeft moeten doen. ,,Ik ben ook blij dat het nog niet nodig is geweest.”

24 juli