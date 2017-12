Eerste lammetjes van 'onvruchtbare ram' bij Zwolse Vreugdehoeve

Isala Klinieken Zwolle: 'Steeds meer allergieën bij kinderen'

8:07 Kinderen hebben steeds meer last van allergieën. Dat blijkt uit onderzoek van de Isala Klinieken in Zwolle. Het aantal kinderen met één of twee positieve allergietests in de regio Zwolle is in twintig jaar tijd met bijna 10 procent gestegen.