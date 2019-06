Eerste namen line-up Stadsfestival Zwolle bekend

Gezellig, samen plastic afval rapen op zondagmor­gen bij de City Clean-Up Zwolle

18:00 Het is een heus evenement: samen zwerfplastic opruimen op zondagmorgen. National Geographic organiseert een City Clean-Up in Zwolle en bijna driehonderd deelnemers hebben zich al ingeschreven voor 30 juni. ,,We maken er iets leuks van."