Eerste plasticfietspad ter wereld vandaag onthuld in Zwolle

Gezocht: vrouwelij­ke buschauf­feurs voor Overijssel en Gelderland

8:12 Vervoerder Keolis is een grote wervingsactie begonnen op zoek naar vrouwelijke chauffeurs voor de bussen in Gelderland en Overijssel. Bij het bedrijf is het aandeel vrouwelijke buschauffeurs sterk ondervertegenwoordigd. Onterecht, volgens Hanneke Ruiter, woordvoerder bij Keolis Nederland in Deventer.