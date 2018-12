Eerste ‘popconcert’ in Zwols klooster stijf uitverkocht

De kerkzaal van het Dominicanenklooster in Zwolle zat vrijdagavond tot de achterste rij vol met bezoekers voor het kerstconcert met de Johnny Cash-coverband Def Americans. Een speciaal optreden, omdat er nog nooit ‘popmuziek’ is gespeeld op die plek.

Vooraf liet kloosterdirecteur Peter Pot al een beetje doorschemeren dat het een experiment was. Want leent zo'n geheiligde ruimte zich wel voor cowboyhoeden en gitaarversterking? En is er überhaupt animo voor een andersoortig concert op die plek?

Maar dat zit wel snor, meldt Pot. ,,Het was fantastisch! Bomvolle kerk, erg goede sfeer, prachtig gezongen en gespeeld door de band - die ook erg onder de indruk was van het geheel.’’ In stijl met de glas-in-lood-ramen was er aangepaste sfeerverlichting. In de pauze werd kloosterbier geschonken. ,,Tussendoor steeds applaus en staand applaus aan het eind,’’ meldt Pot vol trots. De kaarten waren allemaal verkocht: er werden zelfs stoelen bij gezet naast de kerkbanken.

De oud-wethouder is sinds begin dit jaar de nieuwe directeur van het klooster en al jaren een fan van Johnny Cash. Omdat de zanger gedurende zijn leven ook veel gospelsongs opnam, vond Pot een optreden in de kerk wel gerechtvaardigd. Het repertoire was erop aangepast. Def Americans is een populaire tributeband uit Eindhoven. De muzikanten Elco Weitering, Kim Wolterink, Willem Winkelmolen, Berry Kok, Thijs Vonk en Arno Landsbergen spelen in navolging van Cash de komende tijd ook regelmatig in gevangenissen.

Het publiek in de kerk was gemêleerd, vertelt Pot. ,,Van twintigers tot zeventigers, van kerkleden tot mensen die voor het eerst in de Dominicanenkerk kwamen. Ook enkele paters hebben het optreden bijgewoond.’’