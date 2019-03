Eerste uitslagen in Overijssel: Forum van Democratie wint fors

Forum voor Democratie lijkt op basis van de eerste resultaten in Hellendoorn, Twenterand en Wierden af te stevenen op een grote winst. In het provinciehuis in Overijssel wordt dat nieuws niet goed ontvangen. De grote winnaar zelf is niet aanwezig.

Een hapje, een drankje en op de achtergrond de beats van dj Paul van ’t Veer op een voorzichtig volume. De uitslagenavond begint voor een politiek gemêleerd gezelschap aan politici en bestuurders aanvankelijk rustig, maar het is al snel gezellig druk. Met Wierden, Twenterand en Hellendoorn zijn de eerste resultaten binnen. FvD lijkt op basis daarvan een forse winst in Overijssel te gaan boeken.

‘Stemming bij FvD beter dan in provinciehuis’

Een lichte golf van ontzetting gaat door de zaal bij het tonen van de exitpolls. FvD de grote winnaar. Het ziet er veelbelovend uit voor de relatief nieuwe partij, maar euforie is er in het provinciehuis niet te bespeuren. Lijsttrekker Johan Almekinders en zijn partijgenoten zijn vanavond niet in Zwolle, maar zo’n 80 kilometer verderop bij een partijbijeenkomst in Zeist. Aan de telefoon laat Almekinders weten voorzichtig optimistisch te zijn. ,,De laatste week zag je in peiling dat FvD de VVD benaderde, dat zorgt denk ik dat veel PVV stemmers uit strategische overweging overgaan naar FvD. De vraag is dus of PVV stemmers in Overijssel ook strategisch gaan stemmen.” Maar één ding wist hij na twee exitpolls zeker: “De stemming hier in Zeist zal stuk beter zijn dan in het provinciehuis…”

D66 lijkt na het zien van de eerste exitpolls rekening te moeten houden met een verlies. ,,Dit is natuurlijk hartstikke pijnlijk voor onze partij’’, zegt Overijsselse lijsttrekker Wybren Bakker. ,,De uitslag in Zuid-Holland is extreem. We wachten af hoe het er voor ons in Overijssel uit gaat zien, we hopen anders. Met FvD gaat het in ieder geval heel moeilijk worden om onze klimaatambities waar te maken.’’

‘Dit zegt niets over Overijssel’

CDA-Lijsttrekker Eddy van Hijum wil eerst afwachten wat het beeld in zijn provincie wordt. Bij het tonen van de landelijke exitpoll staat zijn partij er slecht voor met vier zetels verlies. ,,De exitpolls in andere provincies zeggen nog niet veel over Overijssel. We wachten dus rustig af. We krijgen zeer waarschijnlijk te maken met een grote nieuwkomer, gezien de huidige stand voor Forum voor Democratie. Spannend is het wel.’’

Even verderop staat Han ten Bloemendal van GroenLinks Overijssel. Ook zij ziet de eerste exitpolls met enig afgrijzen aan. ,,Een dubbel gevoel, omdat we zelf wel wat winst lijken te boeken.’’ Dat FvD de grootste lijkt te worden in Zuid-Holland stemt haar treurig. ,,Ik heb er echter vertrouwen in dat het beeld in Overijssel anders is. Maar dat het heel moeilijk wordt om onze klimaat-ambities met Forum voor Democratie te verwezenlijken staat vast.’’

Commissaris van de Koning Andries Heidema is intussen vooral bezig met de opkomstpercentages. Hij heeft het de afgelopen weken tot zijn missie gemaakt om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen. „De opkomst lijkt hoger dan vorige keer, daar ben ik heel blij mee”, aldus Heidema.