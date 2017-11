Eerste 'Vegan' supermarkt opent in Zwolle

Veganisten, Zwollenaren die suikervrij willen of moeten eten óf een glutenallergie hebben, kunnen voortaan ook in Zwolle voor hun dagelijkse boodschappen terecht. Vandaag (vrijdag) opent De Buurvrouw, Vegan Foodstore aan het Meerminneplein in Zwolle.

,,Eigenlijk is het meer dan alleen eten, veganistisch zijn", zeggen eigenaresse Wilke Huberts (35) en Meinou Teijken (37) die het gezicht van de winkel wordt. ,,Het is voor veel mensen een levensstijl", legt Teijken uit. ,,Zelf ben ik voor 90 procent veganistisch. Ik eet namelijk af en toe wel een eitje. Maar nooit vlees." Veganisten streven ernaar geen dingen te eten of te gebruiken die dierlijke producten bevatten. ,,En sommigen gaan daar verder in dan anderen", weet ook Huberts. ,,Zelf eet ik wel vlees, maar dan wel zoveel mogelijk biologisch." Vandaar ook 'mangerie' De Gillende Keukenmeiden in het pand ernaast, ook van Huberts. ,,Ik vind lunchroom niet zo mooi klinken, vandaar." En daar ontstond ook het idee voor de vegan winkel.

,,Gasten vragen daar vaak naar veganistische, of suikervrij of glutenvrije taarten of broodjes. En dat lukt ons meestal ook wel, maar ik bedacht me toen dat het voor mensen met een allergie of een veganistische levensstijl toch ook mogelijk moet zijn lekker te eten? Dat kon nergens hier in Zwolle. Sterker nog, de dichtstbijzijnde vegan supermarkt zit in Groningen." En dat terwijl het een groeiende markt is, denkt Huberts. ,,Steeds meer mensen weten tegenwoordig wel wat veganistisch is, maar de speciale winkels en restaurants zitten vooral in de Randstad. Toch denk ik dat het ook in Zwolle niet veel langer dan een jaar duurt voordat er een veganistische restaurant opent."

Tampons

De Buurvrouw heeft straks meer dan alleen eten en drinken. ,,Vegan make-up, kookboeken, zeep, kaarsen, maar ook luiers en speciale tampons." Pardon? ,,Gewone luiers en tampons zitten vol giftige stoffen", weet Teijken. ,,En dat terwijl het vrouwelijk geslachtsorgaan het meest absorberend is. Dan wil je toch weten wat je je baby voor luier om doet of zelf voor tampons gebruikt?" Want dat is voor de beide dames het belangrijkste: ,,Dat je nadenkt over wat je koopt, wat je eet, wat je op je lijf smeert. Je hoeft echt niet per se veganistisch te zijn om daar bewust over na te denken en je hoeft ook echt niet elke dag zo te leven, te consumeren of te eten om hier producten te kunnen kopen. Iedereen is hier welkom."

De Buurvrouw is van woensdag tot en met vrijdag open tussen 10.00 en 17.30 uur, op koopavond tot 20.00 uur en op koopzondagen van 13.00 tot 17.00 uur.