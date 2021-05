Eerste weekend terrassen en markt: gaat dat goed in Zwolle?

video Opa Theo redt leven van kleinzoon Deyenn (1) in Zwolle: ‘Wachten op de ambulance was geen optie’

30 april Theo Haverkamp (62) is op die bewuste woensdag 24 maart thuis. Hij zorgt voor zijn vrouw die net een nieuwe heup heeft gekregen. Rond 13.00 uur gaat de telefoon. Het is zijn dochter, die net als hij in Windesheim woont, tussen Zwolle en Wijhe. Zijn kleinzoon Deyenn van 13 maanden is uit de kinderstoel gevallen. En het is een behoorlijke klap geweest. Theo laat alles vallen en rijdt naar de woning van zijn dochter. En dan begint een reeks gebeurtenissen die elkaar razendsnel opvolgen.