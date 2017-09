Eerste Zwolse Oktoberfest op Lübeckplein

Zwolse wethouder 'hartstikke pissig' om gedoe Jeugd­be­scher­ming Overijssel

14:35 Het dagelijks bestuur van de gemeente Zwolle is niet te spreken over de wijze waarop ze betrokken is geweest bij de nijpende situatie rond Jeugdbescherming Overijssel. De organisatie die in 25 gemeenten tweeduizend jongeren met problemen en hun gezinnen begeleiding en bescherming biedt, heeft haar zaakjes niet op orde.