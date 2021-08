Eerstejaars studenten kunnen elkaar tijdens Bruisweken weer in de ogen kijken

Tandeloos PEC Zwolle verliest openings­wed­strijd van Vitesse

15 augustus PEC Zwolle heeft de openingswedstrijd in het nieuwe seizoen met lege handen afgesloten. Vitesse was in het Mac3Park-stadion met 0-1 te sterk door een doelpunt in de eerste helft van Nikolai Frederiksen, in een wedstrijd waar het gebrek aan aanvallende stootkracht nog maar weer eens aan de oppervlakte kwam.