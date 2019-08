Eerstejaars studenten overspoelen Zwolle: stappen in de stad en chillen op de Bruiscamping

En weg is je heg: buxusrups heeft het gemunt op Zwol­le-Zuid

21 augustus De ene dag heb je nog een mooie groene buxusheg, de andere dag is hij geel en kaal. Bewoners van Zwolle-Zuid klagen momenteel steen en been over de rupsen van de buxusmot die massaal toeslaan in het stadsdeel. In talloze voor- en achtertuinen is het resultaat te zien.