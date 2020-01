Eetkamer Everydays in Zwolle sluit en krijgt nieuwe eigenaar

Eetkamer Everydays in Zwolle gaat sluiten. De huidige eigenaar kan het bedrijf niet combineren met zijn andere zaak, bakkerij Everyday Bread…& Coffee. Het restaurant aan de Assendorperstraat stopt per 17 februari. Dat laat het bedrijf weten op Facebook.

Eigenaar Tim Lubbers wil zich focussen op het bedrijf Everyday Bread…& Coffee. Deze brood- en koffiezaak heeft een vestiging in de Assendorperstraat in Zwolle en in de oude binnenstad van Hattem.

In maart 2017 opende Lubbers Eetkamer Everydays, schuin tegenover zijn bakkerszaak. Het tegelijkertijd runnen van de verschillende type bedrijven bleek voor de eigenaar een lastige combinatie.

Nieuwe eigenaar

‘...Wel met ‘pijn’ in ons hart maken wij deze beslissing. Het was een fantastische tijd met veel vaste en vooral leuke en gezellige gasten. Maar de 2 concepten Eetkamer Everydays en Everyday Bread…& Coffee, avond- en dag horeca bleek een lastige combinatie, zeker omdat we het allebei heel goed willen doen. Vandaar dat we met elkaar besloten hebben om ons volledig te focussen op Everyday Bread…& Coffee....,’ schrijft Lubbers op Facebook.