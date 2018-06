Egeltje gered van verlaten meerkoetennest in Zwolse Willemsvaart

Schepnet

Nachtje aansterken

Na controle is de egel toch meegenomen naar de opvang om 'een nachtje bij te komen en even goed te eten. ,,En dat is goed gegaan", meldt een medewerkster van de Dierenambulance desgevraagd. ,,Het beestje heeft hier geslapen en gegeten (wat insecten en speciaal voer) en is gisteren weer in de vrije natuur uitgezet." Niet bij water in de buurt? ,,Nee, ver weg bij het water. We kunnen natuurlijk niet voorkomen dat de egel nooit meer in de buurt van water komt, maar voor nu is ze veilig uitgezet."