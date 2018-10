Eigenaar Bruut stapt naar rechter, Zwols café blijft voorlopig open

KNVB in gesprek met Zwolsche Boys en ZAC over opstootjes derby, drank langs het veld in de ban

20:49 Voetbalbond KNVB gaat om tafel met de besturen van Zwolsche Boys en ZAC. De derby tussen de twee clubs, die een sportpark in Zwolle delen, mondde zaterdag uit in opstootjes. De besturen van beide clubs hebben de koppen al bij elkaar gestoken en trekken de teugels bij volgende derby's strakker aan. ,,Drank langs het veld is uit den boze", zegt voorzitter Jan Dobben van ZAC.