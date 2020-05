Eigenaar restaurant Ingeburgerd Zwolle komt met streetfoodbar in voormalige Librije

De 38-jarige Van der Weerd, die tien jaar geleden pannenkoekenrestaurant ‘t Elf Uur in Gorssel overnam en zeven jaar geleden hamburgerzaak Ingeburgerd aan de Nieuwe Markt in Zwolle startte, liep al jaren rond met het idee. Mocht de horeca in de zomer de draad weer kunnen oppakken (zie kader), dan kan de ondernemer aan de slag met zijn overdekte bar voor ‘straatvoedsel’. Op historische grond. Nadat De Librije in 2015 verhuisde naar het Spinhuisplein, kwam het eeuwenoude pand aan het Broerenkerkplein even leeg te staan.