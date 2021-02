Eigenaar vecht monumentenstatus 90 jaar oude school Wipstrik aan

Ambitieus of onverant­woord: een loopbrug van bijna 30 miljoen over het spoor in Zwolle

6:31 De veelbesproken loopbrug over het spoor in Zwolle kan zomaar bijna 30 miljoen euro gaan kosten. Omgerekend al snel 200.000 euro per meter, daar krijgen Zwolse gemeenteraadsleden de kriebels van. ,,Onverantwoord hoog.’’ Verantwoordelijk wethouder Ed Anker sust dat het ook heel goed miljoenen voordeliger kan uitvallen.