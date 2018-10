Eigenaar Zwolse showroom treft schikking met Piet Hein Eek

Bij het online meubelbedrijf Forn, dat een showroom in Zwolle heeft, zijn twee robuuste tafels en een stoel ontdekt, die Volgens Eek zoveel op modellen van hem lijken, dat ze inbreuk maken op zijn auteursrecht.

In de rechtbank in Zwolle diende een kort geding, dat uiteindelijk uitmondde in een schikking. René Smit van Forn aan de Ossenkamp in Zwolle beloofde plechtig dat hij nooit, nooit meer namaak van Eeks werk zou verkopen of produceren.

Beroemde ontwerper

Forn had het al in 2015 aan de stok met de beroemde ontwerper. Op de website of op Pinterest-accounts stonden een tafel en een stoel, die verdacht veel op een echte Eek leken - uiteraard wel een stukje goedkoper. De tafel verkocht Smit naar eigen zeggen voor een Roemeense meubelmakerij, die niet meer bestaat en spontaan met het ontwerp kwam.

Toevallig leek die wel erg op de 'kantinetafel in sloophout 2001' van de Eindhovenaar: de vorm, de stevige T-poten, het blad bestaande uit stroken hout volgens de 'parkettechniek', de kleuren. Zo stond er ook een stoel op een van de sites, de 'kuipstoel in sloophout hoog', die van Eek is. 'Stond er alleen maar ter inspiratie', zegt de gedaagde, 'nooit wat van verkocht.'



De eigenaar van de webwinkel en showroom, die zelf in Ter Apel woont en met zijn vrouw samen de zaken bestiert, was zich van geen kwaad bewust, maar wilde geen gedonder en tekende een overeenkomst dat hij geen inbreuk meer zou maken op de rechten van Eek. Afgelopen zomer ontdekten ze bij Eek echter een nieuwe kopie bij Forn: de 'witte eettafel Marty', met opvallende gelijkenissen met hun 'kantinetafel wit gelakt.'

Advocaat

Hoewel de baas van de onlinewinkel er wel verschillen in zag, stopte hij toch maar gelijk met de 'Marty'. ,,Ik kreeg gelijk een brief van de advocaat en maar zwaaien met boetes. En die oude zaken worden er ook weer bijgehaald. Tot hoever reikt het stempel. Ik durf nu al geen ontwerp meer te maken met een T-poot.'' Aan de andere kant was de toon ook niet mis: ,,Hij positioneert zich als een arme, kleine, naïeve outsider, maar is een kleine bandiet''' zegt Eeks advocaat.