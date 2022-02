Eigenaren van feestwinkels in de regio hebben zin in carnaval: ‘Het wordt tijd voor een goed feest’

videoOndanks dat er dit jaar geen carnavalsoptochten in het verschiet liggen, betekent dit niet dat er geen carnaval gevierd gaat worden. De Stentor sprak eigenaren van verschillende feestwinkels in de regio. Zij vertellen met welke outfit je dit jaar carnavalproof de kroeg in kan gaan.

,,De squidgamespakken (van de Netflix serie Squid Game) zijn heel populair dit jaar. Je hebt de groene trainingspakken en rode overalls’’, aldus Ilona Brouwer van Feestshop Joop Brouwer. Samen met haar moeder Ineke en haar broer Roy runt ze het bedrijf aan de Asselsestraat in Apeldoorn. Naast de squidgamepakken heeft ze ook nog een corona gerelateerd pak in de collectie. ,,Ik heb een leuk coronapak of -flesje eigenlijk, waarop de tekst staat: de corona expert. Voor de kinderen hebben we vooral superheldenpakken.’’ Naast de nieuwe collectie heeft Feestshop Joop Brouwer ook klassiekers hangen zoals politie- en boevenpakken.

Volgens Brouwer is het afwachten welk item het meest verkocht zal worden. Dat hangt af van hoeveel de feestvierder gemiddeld uitgeven aan een feestoutfit. ,,We hebben kleding van 7,50 euro tot 100 euro. Voor de kleine en grote portemonnee. Er komt van alles langs de kassa.’’

Volop inkopen doen

De afgelopen coronaperiode was pittig voor het familiebedrijf, maar ze hebben het goed weten te doorstaan. Met hun enthousiasme hebben ze klanten kunnen helpen om op een kleinschalige manier, feest te blijven vieren. Voor het carnavalseizoen zijn ze nu volop inkopen aan het doen. ,,We hebben even afgewacht met nieuwe collecties inslaan, maar die willen we, nu het feest kan doorgaan, natuurlijk alsnog bemachtigen.’’

Late start van het seizoen

,,We zijn er helemaal klaar voor’’, aldus Meine Boonstra en Ben van Loo, van Meinesz & Bennesz uit Zwolle. De twee mannen begonnen hun carrière eerst hobbymatig met de verkoop van tweedehands spullen. Inmiddels hebben ze een feestwinkel, gevestigd aan de Assendorperstraat. In de winkel verkopen ze feestkleding en feestartikelen.

Carnaval vindt dit jaar plaats van zaterdag 26 februari tot en met dinsdag 1 maart. Door de maatregelen was het nog lang onduidelijk hoe carnaval 2022 er uit zou komen te zien. ,,Normaal zijn we anderhalve maand van tevoren al bezig met de verkoop. Dit jaar beginnen we pas twee weken van tevoren. Ondanks de late start van het seizoen is Boonstra voorbereid op de drukte en last minute-plannen van de feestgangers, om nog een outfit te scoren.

,,Ik heb de winkel volhangen, dus we gaan het zien. Het is voor mij een grote verrassing hoe het dit jaar zal gaan, dus het wordt een spannende week.’’ Elk carnavalseizoen worden de meest uiteenlopende items verkocht. Van glitterjurken tot trainingspakken met een gekke print. ,,Het wordt tijd voor een goed feest. We zullen rekening met elkaar moeten houden en het zal anders dan anders worden, maar we gaan er wat moois van maken’’, zo zegt Boonstra.

Met enthousiasme

Joyce van Joyce Feestkleding in Barneveld vertelt hoe de afgelopen twee jaar haar bedrijf zo goed als stillag. Normaal gesproken zorgde ze voor een complete feestbeleving, door de verhuur van verkleedkleding, het organiseren van themakinderfeestjes en het schminken van kinderen en volwassenen. ,,Bij feestdagen als sinterklaas en kerst had ik nog wel wat te doen, maar het liep erg terug. Het is zwaar geweest, maar het bedrijf kan ik nog voortzetten en dat doe ik vol enthousiasme.’’

Joyce heeft goede hoop dat nu alles weer opengaat, het ook weer drukker zal worden in de winkel. Haar assortiment bestaat uit wel tweeduizend sets kleding, waarvan Joyce een deel zelf maakt. Met de unieke items en haar liefde voor de zaak, weet ze veel klanten aan zich te binden. ,,Ondanks de zelfgemaakte items blijven de jaren 70-outfits en foute outfits met glitter nog altijd favoriet.’’

De verwachtingen zijn bij zowel Boonstra, Brouwer en Joyce dat er de komende tijd veel feesten ingehaald zullen worden. Brouwer: ,,De vooruitzichten zijn dat alles relatief normaal wordt, zoals pre-corona. Feesten en partijen zullen nu extra gevierd worden.’’

