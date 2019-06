‘Eigenwijze stadstuinder‘ Joke wil nog veel Zwollenaren blij maken met biologisch geteelde groente

Waar we zijn? In tuinderij De Spoolderberg in Spoolde. In een stukje buitengebied in de oksel van de stad. Aan de ene kant raast verkeer over de Westenholterallee en het achtergelegen industrieterrein, aan de andere kant doemt de IJsseltoren op. En de man die daarnet die aardbei in z'n mond stak? Dat is Jan Laseur, een van de tientallen Zwollenaren die hier wekelijks groente en fruit komt oogsten. Ook op deze zonnige ochtend loopt hij doelgericht langs de lange rijen rabarberplanten, eetbare bloemen, radijs en koolrabi.