Eileuvers schrapt zittingsavond, bekendmaking nieuwe stadsprins van Sassendonk uitgesteld tot januari

Met een lockdown in aantocht is er ook voor carnavalsvereniging Eileuvers geen houden aan. De grootste carnavalsclub van Zwolle, die ook de Stadsprins aflevert, zet vandaag een streep door de Zittingsavond van aankomende zaterdag.

‘Wat hadden wij er ongelooflijk veel zin in en gezien alle enthousiaste reacties en de stormloop op de kaarten jullie ook. Maar....Alle berichtgeving rondom een nieuwe lockdown en de bijbehorende maatregelen heeft ons doen besluiten dat, met pijn in ons hart, de Sassendonkse Zittingsavond morgen moet worden verplaatst’, schrijft het bestuur

De hoofdstad van Overijssel is één van de grotere carnavalssteden boven de rivieren. Carnaval wordt in ‘Sassendonk’ massaal gevierd onder bezielende leiding van De Eileuvers. In een uitverkochte Buitensociëteit zou om 23.11 uur de nieuwe Stadsprins bekend worden gemaakt, de officiële aftrap van het feest der feesten.

Passend afscheid

‘We hebben altijd gecommuniceerd dat we tijdens de Sassendonkse Zittingsavond alle geldende maatregelen zullen respecteren. En ook al zijn de maatregelen vanuit de overheid nog niet definitief; we zijn van mening dat we in de huidige tijd en mogelijke maatregelen geen Sassendonkse Zittingsavond kunnen organiseren dat recht kan doen aan een passend afscheid van de huidige Stadsprins en de verwelkoming van de nieuwe Stadsprins(es) van Sassendonk en Prins(es) der Eileuvers’, aldus het bestuur.

De Zittingsavond is verplaatst naar vrijdag 7 januari 2022. Niet te voorbarig, zegt Cor-Jan Bruggeman desgevraagd. ,,De overheid heeft een paar weken nodig om 2G beleid wettelijk te implementeren. We zien het niet gebeuren dat we maandenlang in een lockdown terecht komen.” Bij 2G mag alleen wie gevaccineerd of genezen is, deelnemen aan culturele evenementen of horeca bezoeken.

Afgelopen zondag trapte het Gezamenlijk Carnavals Overleg (GCO) Zwolle het Sassendonkse carnavalsseizoen 2021-2022, informeel af in café de Kuiperij met de overhandiging van een cheque aan de deelnemende horeca. Afgelopen dagen schortte de ene na de andere carnavalsvereniging haar activiteiten echter op naar aanleiding van de oplopende coronabesmettingen.