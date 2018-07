Eind dit jaar besluit over boren naar aardwarmte in Zwolle

Eigenlijk zou deze zomer het besluit over het boren naar aardwarmte (geothermie) al vallen maar het gemeentebestuur heeft besloten om eerst nog extra kennis in huis te halen bij de voorbereidingen. Het overheidsbedrijf Energie Beheer Nederland wordt betrokken bij het al lopende onderzoek. Daardoor loopt de besluitvorming wel enige vertraging op. Het is so wie so nog een proces van een aantal jaren want zelfs in het allergunstigste geval zou de aardwarmte pas vanaf 2023 ingezet kunnen worden in Zwolle.

Zwarte Water

Geothermie is een techniek waarbij warmte uit de diepere aardlagen opgepompt wordt. Het warme water komt boven, wordt gebruikt in woningen of de industrie en gaat daarna terug naar de plek waar het vandaan kwam. Deze cyclus kan eindeloos herhaald worden. De bodemsamenstelling bepaalt of het überhaupt mogelijk is om te boren. In Zwolle is één 'kansrijk' gebied in de omgeving van het Zwarte Water tussen de wijken Aa-landen en Stadshagen. Hier ligt op 2300 meter diepte een warmwaterreservoir dat bereikt kan worden. Dit gebied wordt nu verder onderzocht. Woningcorporaties doen mee in het onderzoek omdat zij bekijken of de aanleg van een warmtenet in een van de nabijgelegen wijken mogelijk is voor de verspreiding van de aardwarmte. De Aa-landen komen daarvoor als eerste in aanmerking.

Boortoren

Vorige maand zijn buurtbewoners geïnformeerd over de stand van zaken. Er waren onder meer vragen over hoe omwonenden eventueel kunnen participeren in de warmwatervoorziening, maar ook over de eventuele impact op het landschap. Volgens de gemeente komt er in eerste instantie een circa 60 meter hoge boortoren maar zodra de buizen in de grond zitten kan die weer weg. Er blijft wel een bedrijfsgebouw staan. Volgens deskundigen is er geen risico op bodemdaling door geothermie zoals bij gaswinning. Ook de kans op vervuiling van het grondwater wordt minimaal geacht.