Einde aan oranjegele lichtzee boven A28 Zwolle: Rijkswaterstaat vervangt álle lampen

Rijkswaterstaat vernieuwt in de loop van 2020 alle verlichting bij de A28 in Zwolle. De huidige natriumlampen, die zorgen voor zo’n zacht oranje gloed, maken plaats voor heldere led-lampen. Dat bespaart niet alleen geld, maar zorgt ook voor minder lichthinder.

Het stukje A28 bij Zwolle wemelt van de lantaarnpalen. Daarom valt die vuurzee ook zo op. In opdracht van Rijkswaterstaat maken medewerkers van BAM Verkeerstechniek deze week de balans op. Met hoogwerkers gaan ze ‘s avonds de rijbaan op. Een deel van de weg is afgesloten met behulp van rijdende afzettingen. De medewerkers bekijken de lampen van dichtbij. Het gaat om ‘vooronderzoek en schouwen’, laat een medewerker weten. ‏Ze beoordelen onder meer welke lichtsterkte straks nodig is.

Meerdere plekken

De lampen worden in de loop van volgend jaar vervangen, is alles wat Klaske Koopmans van Rijkswaterstaat Oost-Nederland er nu al over kan zeggen. ,,We doen dit op meerdere plekken in het land. Alleen daar waar de lampen sowieso aan vervanging toe zijn. Dat gaat dus gefaseerd.’’

De led-lampen gaan langer mee en verbruiken minder stroom. De energiekosten dalen met zo’n vijftig procent, is de verwachting. Bovendien geeft led-licht een helder zicht op de weg. Het zorgt ook voor minder lichthinder, blijkt uit onderzoek. De oude SOX-verlichting, zoals die in vaktermen heet, bestaat uit lagedruknatriumlampen. Die geven dat typische oranjegele schijnsel. Ze zijn jarenlang gebruikt bij snelwegen vanwege de hoge lichtopbrengst. Zelfs in de mist.

Proef

Eind 2016 nam Rijkswaterstaat het besluit om over te stappen op led. Dat was na een proef op de A2 tussen Holendrecht en Maarssen. De verlichting voldoet aan alle eisen en biedt zelfs bij brede snelwegen - zes rijstroken naast elkaar - voldoende zicht.