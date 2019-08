Einde hittegolf in zicht, stevig onweer nadert Oost-Nederland

Oeps, verkeerde tegenstan­der! Motorrij­der is rijbewijs kwijt na wedstrijd­je tegen... een politie­agent

27 augustus Een wedstrijdje op de openbare weg, daar was een motorrijder vanmiddag in Zwolle wel voor te porren. Met maar liefst 150 kilometer per uur probeerde hij een andere motorrijder te vlug af te zijn op een weg waar slechts 70 is toegestaan. Wat hij niet wist, was dat zijn ‘tegenstander’ een politieagent was.