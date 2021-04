Einde van roemruchte bar Bruut in Zwolle: Bob Kooistra verkoopt zijn ‘granaatcafé’

Zwolse Molukkers willen eindelijk erkenning voor hun (groot)vaders die voor Nederland vochten: ‘De mensen moesten eens weten’

10 april Ze vochten als militair onder de Nederlandse vlag, maar liggen nu in alle anonimiteit op begraafplaats Bergklooster in Zwolle. Nooit kregen deze Molukse KNIL-militairen echt waardering voor hun inzet. Maar de kans is groot dat daar ruim 70 jaar na dato verandering in komt, dankzij een groep Zwolse Molukkers. ,,Pijn en verdriet zullen blijven, maar wij willen het positief draaien.’’