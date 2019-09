Eindelijk aan de macht druipt onderkoning De Paus af bij GroenLinks Zwolle

Een decennium draaide De Paus als (burger)raadslid mee in het hart van de Zwolse politiek. Nadat zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar van drie naar zeven zetels ging, maakte hij als enige van de oude garde de overgang mee van oppositie- naar coalitiepartij. Terwijl ervaren kopstukken Michiel van Harten en Patrick Rijke afzwaaiden, trok De Paus met zes nieuwe fractiegenoten het coalitiekleed aan. Een jaar later is er weinig over van zijn enthousiasme en energie. Een belangrijke politieke wens - de komst van een lokale ombudsman in het sociaal domein - is niet uitgekomen. Ondanks herhaaldelijk aandringen komt zo'n persoon, bij wie mensen terechtkunnen met klachten over de gemeente rond zorg en hulpverlening, er niet. Een klap in het gezicht voor De Paus, nota bene van z'n eigen GroenLinks-wethouder Klaas Sloots.