Eindelijk: de bouw van de WRZV is nu echt begonnen in Zwolle

De eerste heipaal ging vandaag de grond van de Zwolse wijk Voorsterpoort in: de bouw van de nieuwe WRZV-hallen is gestart. Eind vorig jaar werd al duidelijk dat alle seinen voor de bouw van de moderne sporthal op groen staan, nu is het zover.

De bouw duurt ongeveer een jaar, dus in de zomer van 2021 wordt het pand opgeleverd. Dan kan er nog niet gesport worden: eerst moeten de binnen- en buitenruimte dan ingericht worden. De verwachting is dat in september 2021 de eerste sporters van de nieuwe zalen mogen genieten.

Twee hallen

Het complex krijgt twee sporthallen die gekoppeld kunnen worden. Dit vergroot de gebruiksmogelijkheden. In en rond het gebouw komt een overzichtelijke en duidelijke routing. Hans Oosting, voorzitter van de WRZV-hallen, is blij met de start. ,,Ik kan bijna niet wachten tot ik voet over de drempel van de nieuwe WRZV-hallen kan zetten. Het prachtige ontwerp voldoet op alle aspecten aan onze wensen”, zegt hij in de officiële aankondiging van het starten van de bouw.

Financiële schade

Het voortraject tot de eerste schop in de grond verliep niet zonder slag of stoot. Eerst liep het project vertraging op door een foutje in de budgettering: de bouw zou 15 miljoen gaan kosten, in plaats van de beoogde 9 miljoen. Destijds trok wethouder René de Heer het boetekleed aan. Hij verzuimde in het raadsvoorstel een post onvoorziene kosten op te nemen.

Daarnaast komen de meerkosten voort uit de keuze om energieneutraal te gaan bouwen, de hallen een open uitstraling te geven en stijging van bouwkosten. De misser rond het weglaten van onvoorziene kosten zorgde op papier voor acht ton financiële schade.

Stikstofvertraging