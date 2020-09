Eindelijk: Engie ontvouwt plannen voor terrein Zwolse IJsselcentrale

Yuta Nakayama grijpt zijn kans en laat PEC stralen tegen Sparta

27 september Als je de kans krijgt moet je het laten zien, vindt PEC Zwolle-trainer John Stegeman. En dat deed Yuta Nakayama zaterdag tegen Sparta. Als vervanger van de geschorste Thomas Lam werd de Japanner niet alleen Man of the Match, hij leidde tevens de openingstreffer in én bracht de eindstand op 4-0.