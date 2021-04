‘Eindelijk weer’: Stef Bos speelde maandagavond eerste concert in tijden in Zwols Theater De Spiegel

LTO Noord roept staten- en raadsleden op tot ‘nee’ tegen zonnepark in weiland

17:46 Zeg ‘nee’ tegen zonnevelden op landbouwgrond. Die oproep doet LTO Noord in een brief, rechtstreeks aan Overijsselse Statenleden en gemeenteraadsleden in West-Overijssel. Volgens LTO moet het verbod een plek krijgen in de Regionale Energie Strategie (RES) West-Overijssel 1.0, waarover voor 1 juli moet worden besloten. Er moet steviger worden ingezet op zonnepanelen op daken, boerenerven en restgronden, vindt LTO, dat daarom ook heeft geweigerd te tekenen voor de concept-RES.