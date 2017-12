Eindfeest Serious Request kleurt Zwols met The Cool Quest en Rico & Sticks

Rico en Sticks

Naast The Cool Quest staan ook Rico en Sticks op het hoofdpodium zondagavond. Zij sluiten het eindfeest af. Het tweetal schreef dit jaar het themanummer voor Serious Request. ,,We werden ervoor gevraagd", zei Junte (Sticks) Uiterwijk bij De Wereld Draait Door . Ze zeiden niet meteen 'ja', geeft hij toe.

,,We hebben wel even gevraagd of ze wel zeker wisten dat ze ons wilden. We zijn niet de meest voor de hand liggende band of artiest hiervoor denken we. We zijn niet die 'guys' die een kersthit scoren, weet je. Maar goed, ze kennen ons én vroegen ons, dus dan weten ze ook wat ze kunnen verwachten. Juist daarom vinden we het echt leuk en een eer."