Eis: 12 jaar voor doodsteken Roelof Esman, oud-speler FC Zwolle in beklaagdenbankje

DNA-onderzoek naar wolf in Laag Zuthem vertraagd

21 juni Het BIJ12 Faunafonds in Zwolle weet pas eind juli of een wolf verantwoordelijk was voor de grote schapenslachting in Laag Zuthem, begin vorige week. Het aangetroffen DNA-materiaal wordt onderzocht in een laboratorium, maar dat blijkt middenin een verhuizing te zitten.