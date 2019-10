Eis: 7 jaar cel voor Zwollenaar die dochters misbruikte op PEC-parkeerplaats en in kelder van oma

Tegen een 37-jarige vader uit Zwolle is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een dochter en stiefdochter. ,,Ik weet niets van het misbruik’', reageerde de verdachte donderdag in de rechtszaal.

Volledig overstuur komt de dan 13-jarige dochter van Elvis R.M. op een vrijdag in maart 2017 bij haar oude basisschool aangerend. Ze heeft eindelijk de moed gevonden te vluchten. Ze zit onder de blauwe plekken en vreest dat haar vader haar te pakken krijgt. Uiteindelijk wordt via haar moeder aangifte gedaan van jarenlange misbruik door haar vader in onder meer Kampen en Zwolle.

Vanaf vijfde jaar

Ze zegt al vanaf haar vijfde jaar misbruikt te zijn, tot aan verkrachting toe. ,,Wat je kunt bedenken op seksueel gebied zou u met haar gedaan hebben’', zo las de voorzitter voor uit het dossier. Als de stiefdochter moet getuigen, breekt ook zij. En ook zij doet aangifte tegen R.M. wegens misbruik vanaf haar negende. Opvallend is dat zij in 2013 ook al bij de politie zat met het verhaal van misbruik door de verdachte. Dat informatieve gesprek leidde niet tot een aangifte.

Op parkeerplaats

In de verklaringen van de twee meisjes beschrijven ze een hel. Op een parkeerplaats bij het PEC-stadion moest een van hen seks hebben met de man. Ook in de kelder van oma in haar woning in de Diezerpoort werd een van hen misbruikt, terwijl de bewoonster nietsvermoedend boven zat. ,,Ik kon jou niet van me afslaan of stoppen’', zei de nu 16-jarige dochter in haar emotionele verklaring in de rechtszaal.

‘Wel geslagen’

Volgens de vader hebben zijn dochter en stiefdochter het misbruik verzonnen. Zijn jongste dochter werd kort gehouden door hem. Daar was ze boos over. En haar stiefdochter, met wie hij al geen goede band had, was jaloers. Hij bekende alleen zijn dochter geslagen te hebben. Aanvankelijk ontkende hij ook dat en zei niet eens een riem te hebben. Op de zitting gaf hij toe haar met een lederen riem geslagen te hebben.

Hij was razend toen hij haar in onderbroek en beha achter de computer aantrof. ,,Ik wil geen hoer in de familie!’', zou hij geschreeuwd hebben. Bij veel zedenfeiten zijn geen getuigen aanwezig. Hier is dat niet anders, zei de officier van justitie. Een deskundige acht de verklaringen van de meisjes, ook vanwege de vele details, betrouwbaar. De officier wil naast de celstraf dat R.M. een contactverbod voor 5 jaar wordt opgelegd.

De vader slaapt al een paar jaar slecht omdat hij geen antwoord heeft op één prangende vraag: ,,Waarom word ik beschuldigd?’', zei hij de rechters. Volgens hem heeft zijn ex-vrouw de twee meisjes aangezet om het het ‘verzonnen verhaal van misbruik’ te komen.