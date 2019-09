Eis: drie jaar cel voor man die automobilist ‘omver reed’ bij verkeersruzie in Zwolle

Doodsangsten

,,Daar lag ik. Ik stond doodsangsten uit’', zei het slachtoffer dinsdag in de rechtszaal. Hij ziet dat de Polo, na achteruit te zijn gereden, opnieuw op hem afkomt. Pas op het allerlaatste moment stuurt de Polo opzij, ramt het geopende portier van zijn auto en rijdt er vandoor. Was dit het gedrag dat Mohamed M. (34) uit Zwolle vertoonde? In alle rust legde hij de rechters uit dat er niets van waar was. Hoe kwam de aangever dan aan het letsel op zijn been, vroeg de voorzitter. ,,Dat gebeurde toen hij tegen mijn bumper aanschopte. Hij kwam agressief op mijn auto af.’' En M. reed vervolgens in paniek weg, zo zei hij. ,,Ik sta daar met mijn Volkswagentje en die man stapt agressief op me af.’' De krassen op zijn motorkap dan? ,,Die zaten er al.’'