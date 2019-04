Eis kruipruimtemoord: drie jaar cel en tbs voor verdoezelen lichaam, maar vrijspraak voor doodslag

Ongeloof op de publieke tribune vandaag tijdens de rechtszaak tegen Mark de G., de verdachte in de geruchtmakende zaak rondom de ‘Zwolse kruipruimtemoord’. Volgens de officier van justitie is er te weinig bewijs voor doodslag, zodat De G. alleen veroordeeld kan worden voor het verbergen van het lichaam van zijn vriend Deniz Guldogdu, wapenbezit en diefstal. De officier eiste 3 jaar cel en tbs met voorwaarden.

Tientallen familieleden en vrienden van Deniz hadden zich verzameld voor de rechtszaak. Zij reageerden aangeslagen, toen de officier van justitie duidelijk maakte dat hij het verschil tussen het bewijs voor de scenario’s doodslag en zelfmoord te minimaal vindt. Eerder hadden nabestaanden tijdens hun slachtofferverklaringen al gezegd dat geen straf hoog genoeg zou zijn voor De G. (41).

Guldogdu raakte in februari 2018 vermist na een bezoek aan zijn boezemvriend De G. Meer dan een week leefde de familie tussen hoop en vrees. De vrees werd alleen maar groter toen Deniz, vader van drie kinderen, een verjaardagsfeestje van zijn dochter miste. Ondertussen deed De G. mee met de zoektocht. Uiteindelijk biechtte hij tegen meerdere mensen op dat Deniz in zijn huis was overleden door een pistoolschot en dat hij het lichaam vervolgens in stukken had gezaagd en verborgen had in de kruipruimte.

112

Waarom belde hij niet 112, toen Deniz geraakt was door een kogel? Zeker als hij zelf niet geschoten had? Hij had toch niets te verbergen? Die vraag doemde vandaag telkens weer op. Volgens De G. zou iedereen denken dat hij de schuldige was, omdat Deniz en hij eerder ruzie hadden. Daarom besloot hij net te doen alsof hij Deniz naar huis had gebracht. En dat zijn boezemvriend daarna vermist was geraakt.

De gedragingen van De G. na de dood zijn opmerkelijk. Hij zorgde dat de telefoons van Deniz verdwenen. Hij verfde een muur opnieuw en bracht een met bloed besmeurd bankstel naar de stort. Het pistool haalde hij uit elkaar, maakte het schoon met aceton en dumpte het in een kanaal. En de lichaamsdelen verstopte hij in plastic zakken. Ondertussen deed hij net alsof er niets was gebeurd. Zelfs liet hij zijn kinderen nog thuis spelen. En hij ontving de broer van het slachtoffer thuis, terwijl het lichaam van diens broertje in de kruipruimte lag.

Trekker

De vraag die de rechters moeten beantwoorden: wie haalde de trekker over? Deniz of De G.? Justitie zegt het niet zeker te weten. De advocaat stelt dat het eerste waarschijnlijker is. De familie van het slachtoffer denkt het laatste.

De moeder, 12-jarige dochter en enkele andere familieleden reageerden vandaag via emotionele slachtofferverklaringen. De moeder wilde dat alleen doen, als De G. niet in de zaal aanwezig zou zijn. ,,Mijn moederhart staat in brand”, zei ze snikkend. En ze roemde het karakter van haar zoon, die als kind al zijn zakgeld verdeelde. De manier waarop De G. het lichaam toegetakeld had, doet haar nog meer verdriet. ,,Mijn ziel doet pijn. Er gaat geen seconde voorbij waarop ik niet aan Deniz denk.”

Aankijken

De partner van het slachtoffer wilde De G. juist recht aankijken tijdens haar verklaring. En dus keerde de verdachte terug in de zaal. ,,En ik wil dat jij me ook aankijkt!”, sprak ze tegen hem. De G. deed dat af en toe, maar keek ook veelvuldig naar beneden.

Hij en Deniz waren boezemvrienden, ze vierden feestjes samen, bezochten vakantieparken. De G. leidde het gezin om de tuin, stelt de partner. ,,Je kwam de eerste dag bij ons thuis om te helpen zoeken. Met een stalen gezicht en zonder enige emotie sprak je. Terwijl je toen alles al wist.”

Trouwen