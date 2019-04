Eis kruipruimtemoord: drie jaar cel voor verdoezelen lichaam, maar vrijspraak voor doodslag

live twitterDe Officier van Justitie heeft vanmiddag vrijspraak voor doodslag tegen Mark de G. (41) in de Zwolse kruipruimtemoord gevraagd. Er is te weinig bewijs voor doodslag, zegt de aanklager.

Diefstal, wapenbezit en het verbergen van het lichaam van zijn kameraad Deniz Guldogdu in de kruipruimte van zijn woning, is volgens de aanklager wel bewezen. Hij vindt onvoorwaardelijke straf op zijn plaats en eist voor het wegmaken van het lichaam twee jaar cel. Ook zijn er eisen voor wapenbezit en diefstal plus tbs met voorwaarden. Overigens kan de rechter alsnog beslissen dat er sprake is van doodslag, aldus de aanklager.

De G. uit Zwolle staat vandaag onder grote publieke belangstelling voor de rechter. De moeder, vriendin en dochter van Deniz kwamen eerder aan het woord. De emoties liepen hoog op tijdens de zitting als de familie van Deniz het woord neemt. De 12-jarige dochter van Deniz hoorde van haar moeder dat haar vader niet meer in leven was. Volgens het meisje was haar vader ‘iemand die niemand kwaad zou doen'. De laatste keer dat ze Deniz zag was in het ziekenhuis. Hij lag daar opgebaard. In stukken. ‘Ik kon het niet geloven en was heel bang’', zei ze. Ze vreest dat Mark de G., die ze al haar hele leven kent, ook haar gaat vermoorden.

De nabestaanden eisen schadevergoeding. Volgens hun advocaat Richard Korver willen zij een schadevergoeding voor de schok. Ze beschikken over verklaringen van psychologen.