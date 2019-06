Eis tegen Zwolse stalker van meisje (17) uit Zuidlaren: tbs met dwangverpleging

De man uit Zwolle is al drie keer eerder veroordeeld tot behandeling, celstraf en een contactverbod voor stalking van het meisje uit Zuidlaren. Hij werd verliefd op haar na een ontmoeting op een camping in Hardenberg. Zij was toen 9 jaar.

Nog gevoelens voor het meisje

P. verklaarde op de zitting dat hij sinds twee maanden nieuwe medicatie heeft. ,,De gevoelens voor haar zijn naar de achtergrond geraakt.” P. zei dat hij nog wel gevoelens heeft voor het meisje. ,,Maar meer als een vader voor zijn kind. Ik heb mijn eigen dochter al vijf jaar niet gezien en ik wil ook wel eens wat.”

Door de officier van justitie wordt hem zwaar aangerekend dat hij in februari bij het meisje aan de deur is geweest en dat hij na zijn arrestatie vanuit de gevangenis nog een brief aan haar stuurde. De Drentse tiener droeg een alarmknop, zodat de politie - als de stalker opdook - binnen enkele minuten bij haar kon zijn. De dag dat P. aan de deur kwam, was zij niet thuis. Het meisje is op advies van de politie ondergedoken tot hij was opgepakt.

Gedreigd om dochtertje van kant te maken

Het OM acht hem nu ook schuldig aan stalking van zijn 33-jarige ex-vriendin uit Hardenberg. Zij heeft in de rechtszaal een emotionele slachtofferverklaring afgelegd. ,,In 2016 heeft hij letterlijk op Facebook geplaatst dat hij zijn dochtertje van kant zou maken om mij te grazen te nemen. Ik ben altijd bang dat hij er staat. Dat ik hem de afgelopen twee jaar niet heb gezien, betekent niet dat hij er is niet geweest.” De vrouw is altijd bang dat hij weer zal verschijnen. Ze denkt elke dag weer: zal hij er vandaag staan, of toch morgen of volgende week? ,,Je weet het niet en dat maakt je gek.”

Ontoerekeningsvatbaar

Deskundigen achter het gevaar op herhaling groot. Ze vinden dat P. langdurig gedwongen behandeld moet worden. Hij lijdt aan een schizofrene stoornis en een alcohol- en drugs verslaving. Volgens de psycholoog is P. volledig ontoerekeningsvatbaar. De psychiater die hem onderzocht was op de zitting aanwezig. Volgens de specialist is hij geobsedeerd door het meisje uit Drenthe en heeft hij paranoïde grootheidswanen. Zij adviseert opname in een psychiatrisch ziekenhuis en als dat niet afdoende blijkt tbs met dwang. P. zei dat hij tbs niet ziet zitten.

Obsessie

De officier van justitie gelooft niet dat het kwartje is gevallen bij P. en dat hij het meisje en zijn ex met rust zal laten. Zij schetst hoe vaak het in het verleden al mis is gegaan. ,,Ondanks dat hij in de gevangenis zat, keek hij toch weer op het Facebookprofiel van het meisje. Hij had het idee dat zij hem wilde vergeten.”

In het verleden heeft haar vader vaak aangifte gedaan tegen P., omdat hij zijn dochter lastig viel. ,,Op 7 februari van dit jaar deed zij zelf aangifte van stalking. P. stuurt brieven en blijft contact met haar zoeken op Facebook en Instagram. Ook is hij bij het huis van het meisje langs geweest om een brief op de bus te doen. Daaruit blijkt dat sprake is van een obsessie en die obsessie duurt al sinds 2011.”

Steeds dreigender

De officier acht ook de stalking van de ex-vriendin bewezen. ,,P. plaatste verschillende berichten over zijn ex op zijn Facebookprofiel. De teksten werden steeds dreigender. In veel berichten werd ‘de liefde betuigd’ en de ‘smeek om hun dochter te mogen zien’. Daarna werd het dreigender. Doodsbedreigingen, ook richting zijn dochter.”

Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, kan hij volgens de officier niet verantwoordelijk worden gehouden voor de strafbare feiten en er kan geen gevangenisstraf worden opgelegd. ,,Maar het is niet gepast om voorbij te gaan aan het leed dat de slachtoffers is aangedaan de afgelopen jaren. Enige wat ze willen is met rust gelaten worden. De psycholoog en de psychiater adviseren opname in een psychiatrische ziekenhuis van een jaar met een hoog zorg en beveiligingsniveau.

Schrikt van opmerking over verlof

De reclassering denkt daar volgens de officier iets anders over. ,,Zij vrezen dat de duur van een jaar opname erg kort is en het vervolgtraject onzeker, gelet op eerdere ervaringen met P. Ik schrok van de opmerking van de psychiater dat verlof in een psychiatrische kliniek gemakkelijker is. En dat is juist wat ik niet wil. Er lijkt meer oog te zijn voor de behandeling en minder leidend is de veiligheid van de maatschappij. Ik maak me er zorgen over, zo zeer dat ik het advies van de deskundigen niet ga opvolgen. Ik vind een tbs-maatregel een betere optie.”

Advocaat verdachte: Evident dat P. ziek is

Advocaat Henk Voors zegt dat er in deze zaak alleen maar verliezers en slachtoffers zijn. ,,Het meisje is van haar zorgeloze jeugd beroofd. Daar schaamt P. zich diep voor, zeker nu hij zicht begint te krijgen op wat er allemaal is gebeurd. Zij is slachtoffer. P. is slachtoffer van zijn psychoses.”

De raadsman vindt dat er voor stalking van de ex-vriendin uit Hardenberg te weinig bewijs is. De advocaat zegt verder dat het advies van de psychiater en de psycholoog moeten worden opgevolgd. Hij pleit voor verplichte opname in een psychiatrische kliniek. ,,Het is evident dat hij geestelijk ziek was en is. Zieke mensen horen in een ziekenhuis. In deze situatie acht ik tbs volstrekt niet passend en niet noodzakelijk. Hij heeft nooit fysiek geweld gebruikt. Het gevaarscriterium is niet aanwezig.”

P. in zijn laatste woord: ,,Ik heb niets meer te zeggen.”