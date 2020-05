Eis van twee jaar voor uit het niets steken student in Zwolle

Aan een studie beginnen in coronatijd: ‘Ik ga voorlopig niet op kamers’

11:00 Je studietijd, de tijd van je leven! Of in coronatijd toch niet? Zeker is in elk geval dat het hoger onderwijs na 1 september nog verre van ‘normaal‘ zal zijn. En dat is zeker voor aankomende eerstejaars uit de regio best een puzzel. Drie van hen vertellen.