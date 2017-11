Onderzoek Windesheim: student gaat gebukt onder prestatiedruk

15:41 Meer dan de helft van de studenten voelt 'vaak tot erg vaak' prestatiedruk in het dagelijks leven. Niet alleen door hun studie en/of werk, maar ook in het sociale leven. Dat concludeert onderzoeker Jolien Dopmeijer van hogeschool Windesheim in een onderzoek onder ruim 1800 studenten van de Zwolse hogeschool. Volgens haar is het voor het eerst dat prestatiedruk onder studenten op zo'n grote schaal is onderzocht.