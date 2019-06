Eisen van half jaar tegen Roemeense pistachenotenbende na rooftocht door regio

Vier leden van een Roemeense pistachenotenbende hangt gevangenisstraffen tot een half jaar boven het hoofd voor een serie diefstallen bij supermarkten in Oost-Nederland. De bende, twee stelletjes, sloeg volgens Justitie bij supermarkten in onder meer Zwolle, Deventer en Staphorst toe. De buit: levensmiddelen, waaronder tientallen zakken pistachenoten.

De politie noteerde eind februari in dik twee weken tijd zo’n dertien winkeldiefstallen waarbij vooral grote partijen pistachenoten gestolen werden. Justitie houdt de vier Roemenen die donderdag in Zwolle voor de rechter stonden, voor in ieder geval vijf van die diefstallen verantwoordelijk.

Het kwartet werd eind februari na een winkeldiefstal bij de Lidl in Deventer opgepakt; hun auto lag vol levensmiddelen, waaronder tientallen zakken met pistache- en cashewnoten. Die buit bleek afkomstig van diefstallen eerder die dag bij Lidl-supermarkten in Zwolle en Staphorst en een Aldi in Hoogeveen. Daar kwam de politie achter via een navigatiesysteem dat ook in de Volkswagen Passat van het viertal lag. Er stonden routes in die vanuit hun woonplaats Gelsenkirchen voerden langs een serie Aldi’s en Lidls in Oost-Nederland. De politie heeft de supermarkten op die route vervolgens gevraagd of ze misschien bestolen waren. Nadat die winkels hun camerabeelden bestudeerden stroomde er een aantal aangiften binnen.

Werkwijze

De werkwijze van de vier was doorgaans simpel: terwijl Florin M. (36) buiten in de Volkswagen Passat stond te wachten gingen zijn vrouw Elisabeta V. (36) en het echtpaar Ion (42) en Felicia (41) C. de supermarkt binnen. Ion laadde dan een winkelwagen vol, de spullen daarin verdwenen vervolgens onder een lange zwarte jas of in een traditioneel schort met diepe zakken van Felicia. Dat ging niet altijd goed: in de Lidl aan het Zwolse Bachplein vielen er liefst zestig zakken pistachenoten uit haar jas. Andere werkwijze van het stel: met een volle winkelwagen via de ingang van de supermarkt de zaak verlaten.

Felicia C. bekende haar aandeel in de diefstallen, haar man Ion deed dat –in veel omslachtiger bewoordingen- uiteindelijk ook. Zijn motivatie: ,,We zijn arme mensen, hebben niet zoveel. Voel me schuldig, wil mijn excuus aanbieden en we zijn bereid alles vandaag nog te betalen.’’ Of de vier de diefstallen in opdracht pleegden of op eigen houtje werkten werd niet duidelijk. In Steenwijk werden in diezelfde periode twee Roemenen opgepakt die ook tientallen zakken noten stalen bij de Lidl. De politie sprak toen het vermoeden uit dat het om een georganiseerde bende ging die in opdracht werkt.

Baby

Een van de vier verdachten, Elisabeta V., was niet bij de zaak aanwezig. Ze is recent bevallen. Desondanks eiste de Officier van Justitie zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen haar en haar medeverdachten Ion en Felicia. De advocaat van het echtpaar C. kwam tot minder bewezen diefstallen –twee respectievelijk drie- en wees erop dat ze nu al honderd dagen in voorarrest zitten. Ze zouden volgens haar dan ook onmiddellijk in vrijheid moeten worden gesteld, vindt de advocaat.