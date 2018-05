EK hiphop-prijzen voor Zwolse dansschool

Boven verwachting

,,Het was een inspiratie om andere landen te zien", zegt Sorée. Zij gingen niet met hoge verwachtingen naar de finale toe. ,,We hadden wel gehoopt om te scoren, maar we dachten we gaan er het beste van maken." Dat het zo'n succes is geeft de dansschool weer een boost richting het WK. ,,We gaan het nog een keer uitgebreid vieren. We hebben het nu ook gevierd, maar waren erg moe van het lange weekend."