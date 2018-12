Electropopband Quinn krijgt steun van Zwols poppodium Hedon

Kerstdiner in Zwolse sporthal: ‘Thuis eet ik alleen maar kant-en-kla­re maaltijden’

17:11 De WRZV-hallen waren zaterdagavond voor de 29ste keer het decor van een kerstdiner voor Zwolse minima. Zo’n 500 aanwezigen - eenzame alleenstaanden en mensen met een beperkt inkomen - genoten in de sfeervol aangeklede sporthal van Aziatische specialiteiten. Het is een beeld dat beklijft, want voor velen van hen is het de vooravond van stille of karige kerstdagen.