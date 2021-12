Elektrische bakfiets nieuw wapen in strijd tegen tekort aan krantenbezorgers

Er is een tekort aan krantenbezorgers. Ook in Oost-Nederland laten vacatures zich moeizaam opvullen. ,,We moeten creatief zijn om de krant op tijd in de bus te krijgen’’, zegt Gerard van Etten, manager bezorging bij DGP Media. ,,De elektrische bakfiets kan ons daarbij helpen. De eerste ervaringen zijn zo positief, dat we er nog eens dertig hebben besteld.”