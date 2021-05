Elektrische deelscooters overspoelen Zwolle, maar daar is niet iedereen gelukkig mee

Drie groene scooters van het bedrijf Go Sharing liggen in een haag langs de Scheldelaan in Zwolle. Gedumpt. ‘Goed idee die deelscooters… Maar Zwolle is er nog niet klaar voor denk ik’, schrijft Zwollenaar Paul Duijf bij de foto die hij vanochtend op Twitter plaatst. Het is niet lang zoeken naar vergelijkbare beelden uit andere steden in het land. En hetzelfde geldt voor kritische geluiden. De deeleconomie mag door velen dan worden bejubeld, het gebruik van deze huurscooters heeft zo ook zijn keerzijde.

De Zwolse coalitiepartij GroenLinks uitte vorige maand al haar zorgen over de komst van de deelscooters. Het bedrijf Go Sharing mag er 150 in de stad laten rijden en daar komt binnenkort waarschijnlijk hetzelfde aantal bij van concurrent Felyx. De gemeente Zwolle had nog geen spelregels rondom deelscooters, daar wordt nu in allerijl aan gewerkt. Want met de ervaringen in andere steden in het achterhoofd, beseffen de beleidsbepalers dat (parkeer)overlast een reëel risico is.