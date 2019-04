Elf lintjes in Zwolle, één Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Elf Zwollenaren hebben vrijdagochtend in het stadhuis een koninklijke onderscheiding ontvangen. Harry Suryapranata (67) mag zich zelfs Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen, de hoogst mogelijke onderscheiding.

Negen kandidaten zijn sinds vrijdagmorgen Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Piet Neeft (74), Lamberta Spijkerboer (76), Alie ter Moolen (67), Jacob Donze (71), Mia Boerma-Lambers (60), Wim Woering (72), Annèt Bootsma-van Hulten (65), Ada Meurs-Lollinga (59) en Eef Haverkort (82). Daarnaast is één inwoner van Zwolle Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: Jeanne Breeman (73).

Harry Suryapranata is als enige in de provincie Overijssel onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij leverde een grote bijdrage aan de internationale standaard voor de behandeling van het acute hartinfarct. Ook leidde hij cardiologen op in Europa en Azië. Suryapranata is geboren en getogen in Indonesië, studeerde medicijnen in België en specialiseerde zich als interventiecardioloog in Nederland. Hij is inmiddels met emeritaat, maar nog steeds CEO en drijvende kracht achter het internationaal wetenschappelijke onderzoeksinstituut Diagram BV.

Jeanne Breeman studeerde wis- en natuurkunde en was tot aan haar pensioen wiskundedocent aan het Gymnasium Celeanum in Zwolle. Al jaren zet zij zich in voor inclusief wiskundeonderwijs en gelijke kansen voor vrouwen. Ruim dertig jaar was zij bestuurlijk actief voor de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.

Piet Neeft was lange tijd penningmeester en collectant bij de Dominicanenkerk. Hij doet nog steeds allerlei vrijwilligerswerk, onder meer bij de stichting WijZ, Kern Maatschappelijke Dienstverlening, de Voedselbank Zwolle en de Milieuraad Zwolle.

Lamberta Spijkerboer-Berends was geruime tijd het boegbeeld van de Nederlandse Christen Vrouwenbond van de afdeling Zwolle-Zuid. Nog steeds is zij de sociale spil van de Adventskerkgemeente in Zwolle-Zuid. Daarnaast is ze de creatieve motor achter de bloemengroep in de kerk. Tevens was Spijkerboer collectant voor goede doelen als Simavi, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding.

Alie ter Moolen werkte in de thuiszorg en ging daarna aan de slag als vrijwilliger in de kerk en bij verschillende zorginstellingen. Ze is actief binnen de Protestantse Kerk, Isala Klinieken, zorginstelling Frion en het Zonnehuis. Ook werkte ze als vrijwilliger een aantal jaren bij Radio Zwolle, later Omroep Zwolle.

Jacob Donze is een markante Zwollenaar, geboren en getogen in de Kamperpoort. Hij richtte in 2003 in zijn wijk het eerste buurtmuseum van Nederland op. Donze, ‘de burgemeester van de Kamperpoort’, is de spil in de wijk. Hij organiseert allerlei activiteiten, van sport en spel tot koken en kaarten.

Mia Boerma-Lambers zorgt al een kwart eeuw voor mensen met een beperking of mensen die moeilijk mee kunnen komen in de samenleving. Dit doet ze voor organisaties als Dit Koningskind, de Koningskerk en zorginstellingen Frion en Het Zand.

Wim Woering was als hoofdopzichter in de bouw bij talloze nieuwbouw- en restauratieprojecten in Zwolle en daarbuiten betrokken. Ook de Protestantse gemeente en de Joodse gemeente in Zwolle maken al bijna 35 jaar gebruik van zijn kennis en kunde. Hij was onder meer betrokken bij de restauratie van de synagoge.

Annèt Bootsma-van Hulten zet zich als historicus al ruim dertig jaar op vele fronten in voor de verspreiding en het behoud van kennis over de geschiedenis van Zwolle. Ze is bestuurslid van de Zwolse Historische Vereniging. Ze is de drijvende kracht achter het Zwols Historisch Tijdschrift. Daarnaast is zij al jaren actief voor de landelijke Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding.

Ada Meurs-Lollinga is al veertig jaar in de molenwereld actief als vrijwilliger en als molenaar. Haar vrijwilligersloopbaan begon bij de korenmolen in het Gelderse Oene. Daarnaast geeft zij al zo’n 25 jaar namens de Stichting Vrijwillige Molenaars Overijssel theorie- en praktijkonderwijs. Ook is Meurs al meer dan 25 jaar lid van de Evangelisch-Lutherse gemeente in Zwolle.